Ливневую канализацию реконструировали на Полевой улице во Фрязине

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев проверил капитальную реконструкцию ливнеприемной камеры на Полевой улице в районе дома № 16. Он давал поручение увеличить пропускную способность системы во время проливных дождей.

Геодезисты обследуют территорию и определят, где некорректно сделан уклон асфальта. Специалисты исправят недочеты, чтобы увести воду от подъездов во время осадков.

Жители также попросили установить противоскоростной вал. Помимо этого, управляющая компания и «Теплосеть» кронируют деревья, чтобы растения не загораживали окна.

«Следующий важный вопрос, который нам предстоит решить на данной дворовой территории — это обеспечение безопасности пешеходов. От дома № 16 оформим по всем правилам пешеходный переход к детской игровой площадке. Дети из домов № 10, № 12 и № 16 идут в гимназию по внутридворовым проездам или тропинкам из-за отсутствия тротуаров. Безопасность детей — это наш приоритет, поручил проработать оптимальный маршрут движения и внести обустройство пешеходных дорожек в план реализации программы губернатора Андрея Воробьева „Пешком“» — сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

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