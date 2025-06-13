Ливневую канализацию прочистят в микрорайоне Пироговский в Мытищах

Во время сильных осадков ливневые канализации не справляются с потоком воды, и улица Мытищинская в микрорайоне Пироговский регулярно оказывается в зоне затопления. Специалисты коммунальных служб начали прочищать сточные канавы и трубы в этой локации.
Перед тем, как приступить к работам, сотрудники администрации городского округа Мытищи обследовали территорию. Комиссия решила провести на этом участке комплексную очистку ливневой системы. Как рассказал заместитель главы городского округа Мытищи Артур Суворов, сейчас специалисты углубляют сточные канавы и прочищают трубы.
«Работают дежурные группы, которые всегда готовы в оперативном режиме отреагировать на любую ситуацию. В преддверии возможных затяжных дождей на выходных работники коммунальных служб проводят промывку ливневой системы в районе улицы Мытищинской с использованием спецтехники. Все службы находятся в полной готовности», — пояснил Артур Суворов.
Сильное течение унесло надувной матрас с тремя жителями Тувы
Вьетнам стал партнером БРИКС
Мантуров предупредил западные бренды о возможном отказе в работе в России
Украинский дрон сбросил бомбу на многоэтажку в Белгороде
Минимум 70 человек пострадали при атаке Ирана на Израиль
Постпред Ирана в ООН пообещал решительный ответ на удары Израиля
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте