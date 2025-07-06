Ливневую канализацию отремонтируют и очистят в Мытищах до конца 2025 года

Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив провел выездную встречу с заместителем директора ООО «МОИК» Сергеем Бузиным и начальником отдела ливневой канализации Муниципального бюджетного учреждения «Леспаркхоз» Николаем Лутковым. Комиссия проверила, как проходят работы по реконструкции и прочистке коллектора ливневой канализации.

Работы проводят в рамках инвестиционного проекта, их планируют завершить до конца года.

«Ранее при обильных осадках происходили подтопления в районе станции Мытищи, на улице Воронина и под эстакадой Олимпийского проспекта. В прошлом году провели ремонт коллектора с его полной прочисткой и промывкой для приведения в нормативное состояние в районе улицы Воронина. Сейчас ведем работы на муниципальных сетях, проходящих по территории завода „Лирсот“», — рассказал Иван Яськив.

Коллектор сильно загрязнился, поэтому возникли проблемы с пропуском ливневых стоков.

«При проектировании учли, что параллельно строится линия диаметром 500, поэтому решили соединить их, чтобы при обильных осадках была возможность использовать вторую линию для вывода дождевых вод», — пояснил замглавы Мытищ.

Сейчас рабочие механизированным способом чистят ливневую систему. Выполненные работы исключат подтопления в районе станции Мытищи, на Олимпийском проспекте и на улице Воронина.