Ливневую канализацию на улице Баранова очистили в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск выполнили работы по очистке ливневой канализации, проходящей от улицы Баранова до улицы Банковская. В рамках мероприятий провели углубление и промывку лотка, а также использовали каналопромывочные машины для очистки проходов вдоль всей трассы.

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы округа Виталий Тушинов, заместитель главы Надежда Назарьева, уполномоченный главы муниципалитета Эдуард Машковцев, специалисты МБУ «ДЕЗ», МКП «ИК ЖКХ», «Волонтеры Подмосковья» и молодогвардейцы.

В дополнение к работам по очистке канализации, активисты и волонтеры организовали субботник на прилегающей территории жилых домов и в районе детского сада.

«Такими совместными усилиями не только помогаем поддерживать чистоту и порядок, но и формируем ответственное отношение к окружающей среде. Мы благодарны всем участникам за активную гражданскую позицию и вклад в благоустройство нашего округа», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Стоит отметить, что в предыдущем году молодогвардейцы провели более 50 субботников в различных уголках округа.