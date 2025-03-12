Литургия в честь 320-летия основания Троицкого храма прошла в Мытищах

Помогали проводить литургию владыке секретарь Сергиево-Посадского епархиального управления протоиерей Иоанн Монаршек, благочинный Мытищинского церковного округа протоиерей Димитрий Оловянников, настоятель храма святой Троицы протоиерей Владимир Шаров и клирики храма.

Несколько столетий Троицкий храм был главным духовным центром села Троицкое. Его закрыли, как и другие святыни, в советское время, а колокола сняли. Здесь находилось бомбоубежище в военные годы, а после в храме обустроили ткацкую фабрику. Работало на территории храма и литейное производство в конце 70-х годов, которое просуществовало вплоть до 90-х.

Вернулся к церковной жизни Троицкий храм только в 1995 году — к этому времени здание сильно обветшало. А через два года его вернули Русской православной церкви.