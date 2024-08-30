Литургия к 25-летию Николо-Угрешской духовной семинарии прошла в Люберцах

Глава городского округа Люберцы принял участие в Божественной литургии, посвященной 25-летию со дня основания Николо-Угрешской духовной семинарии. Ее провел митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Николо-Угрешская духовная семинария располагается в стенах древней ионической обители — в Николо-Угрешском монастыре. Более шести веков назад здесь стояла икона святителя Николая. По преданиям, он явился князю Дмитрию Донскому.

Преподобный Пимен Угрешский открыл здесь народное училище для детей крестьян в 1866 году, а 5 октября 1999 года по определению Синода Николо-Угрешское духовное училище было преобразовано в Духовную семинарию. Архимандрит Вениамин Зарицкий стал его первым проректором.

«В день памяти Пимена Угрешского принял участие в праздновании 25-летия с момента основания Николо-Угрешской духовной семинарии. Божественную литургию возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Поздравляю епископа Егорьевского, настоятеля Николо-Угрешского монастыря Мефодия, профессорско-преподавательский состав и студентов с этой знаковой датой. Желаю процветания, успехов и благословения божьего во всех начинаниях», — отметил Владимир Волков.

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