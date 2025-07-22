Литургия и крестный ход прошли в селе Ярополец Волоколамского округа

Престольный праздник в честь Казанской иконы Божией Матери отметили в селе Ярополец. Торжество началось с Божественной литургии, которую совершил настоятель священник Михаил Завитаев.

Служба состоялась в Иоанно-Предтеченском храме, который является важной частью архитектурного ансамбля старинной усадьбы Гончаровых и духовным центром для местных жителей и паломников.

Верующие, несмотря на дождь, совершили крестный ход, в котором приняли участие настоятель Ильинского храма священник Евфимий Княжев, паломники и казаки хутора «Волоколамский». Последние несли приходскую святыню — чтимый Казанский образ Божией Матери с предстоящими новомучениками Ярополецкими.

Участники крестного хода прошли до Казанского храма, расположенного на окраине села, прочитали общую молитву и вернулись обратно.

Казанский храм посвящен одному из самых почитаемых образов Богородицы в России — Казанской иконе Божией Матери. Он является уникальным памятником зодчества. С лета 2023 года в церкви проходят масштабные реставрационные работы. К престольному празднику фасады почти полностью освободили от строительных лесов.