Лицей в Воскресенске подготовит математиков с помощью интерактивных технологий

Лицей имени Героя Советского Союза Павла Стрельцова вступил в региональную программу «Математические классы Подмосковья» — в этом учебном году здесь откроется первый профильный математический класс. Место в нем дети получают после строгого отбора, поэтому подготовку начали заранее — еще до школы.

В структурном подразделении «Пролицей» малыши знакомятся с математикой с трех лет. По словам руководителя подразделения Елены Бабушкиной, для занятий используют STEM‑оборудование: интерактивную панель, совмещающую функции компьютера, проектора и сенсорного экрана, а также новый набор для робототехники. На интерактивной поверхности дети в игровой форме решают задачи, учат цифры и выполняют логические задания.

Новинка этого года — игровые занятия с пультом управления: дети водят робота по специально подготовленному полю с изображениями российских достопримечательностей, чему сопутствуют тематические рассказы. Такая практика развивает пространственное мышление и первичные навыки программирования. Воспитатели прошли специальное обучение, а в группы завезли современные печатные пособия.

По мнению педагогов, сочетание интерактивных технологий и ранней подготовки не только повышает интерес к математике, но и закладывает базу для дальнейшего углубленного изучения точных наук.