Лицей в Шатуре вошел в топ-100 лучших школ Подмосковья

Делегация из Шатуры побывала на ежегодном августовском форуме педагогов в Доме правительства Московской области. В рамках большой встречи обсудили приоритетные направления образования, поставили задачи на следующий год и подвели итоги рейтинга лучших образовательных учреждений.

Главным событием стала пленарная сессия «Образование будущего: тренды, инновации, ИИ». Ее открыли губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Во время мероприятия поговорили о трендах в образовании, технологиях и роли искусственного интеллекта.

Также был объявлен рейтинг лучших образовательных учреждений региона. В топ-100 вошел лицей в Шатуре.

Еще пять учреждений оказались в зеленой зоне. Школа № 4 в Шатуре заняла 101 место, школа № 2 — 144, лицей в Рошале — 199, школа в селе Кривандино — 201 и школа № 1 — 393 место.

«Уважаемые коллеги, примите искренние поздравления с выходом ваших школ в зеленую зону рейтинга образовательных учреждений Московской области. Этот высокий результат — подтверждение вашего профессионализма, эффективной организации учебного процесса и постоянного стремления к улучшению качества образования. Ваш вклад в развитие современного и инновационного обучения, создание комфортной и безопасной образовательной среды заслуживает самого глубокого уважения. Благодаря вашему труду и ответственности школа становится не просто местом получения знаний, но и центром развития талантов, личности и жизненных ценностей», — прокомментировала заместитель главы муниципального округа Шатура Наталья Федорова.