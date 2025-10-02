Лицей в Люберцах и РУДН подписали соглашение о сотрудничестве

Инженерно-технологический лицей городского округа Люберцы и Российский университет дружбы народов заключили соглашение о сотрудничестве в сфере образования. Документ подписали во время визита школьников в вуз.

Поездка в университет стала для ребят погружением в мир науки и началом нового этапа сотрудничества.

«Мы уверены, что это партнерство станет мощным стимулом для наших талантливых учеников, откроет новые горизонты и поможет в достижении самых амбициозных целей», — сообщили в образовательном учреждении.

Учащиеся лицея смогут углубленно осваивать предметы, а также иметь доступ к современным лабораториям и лекциям ведущих специалистов РУДН. Помимо этого, школьники познакомятся с разными направлениями подготовки, что поможет им подойти к выбору профессии более осознанно. Также для ребят будет доступно участие в совместных проектах. Это позволит им реализовать научные и исследовательские работы.