Лицей № 34 в Мытищах вошел в топ-3 образовательных учреждений Подмосковья

Подвели итоги ежегодного рейтинга топ-100 учебных заведений региона на Форуме педагогов Подмосковья. Директор лицея № 34 Светлана Титкина попала в их число.

Мытищинские учебные заведения — школы № 34, 33, 6, 17, 15, 3 и 32 продемонстрировали высокие результаты и вошли в топ-100 лучших образовательных учреждений региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично вручил награды руководителям трех ведущих образовательных учреждений региона. Среди награжденных оказалась директор лицея № 34 Светлана Титкина, получившая почетный диплом «Лидер образования Московской области 2025».

При составлении рейтинга учитывался целый ряд важных показателей. Оценивались как учебные достижения — результаты ЕГЭ и победы в олимпиадах, так и успехи в спортивной и творческой деятельности учащихся на различных конкурсах и фестивалях.

Мытищи традиционно отличаются высоким качеством образовательного процесса. Такие впечатляющие результаты стали возможны благодаря слаженной работе педагогического коллектива, учащихся и их родителей.