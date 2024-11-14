Лицей № 2 в Ступине капитально отремонтируют к сентябрю 2025 года

Лицей № 2 на улице Тимирязева капитально отремонтируют в Ступине. Обновленное учреждение откроют в 2025 году.

Демонтажные работы в школе уже выполнили на 50%, рассказали в подмосковном Минстрое. Ремонт проводят по госпрограмме за бюджетные средства. Сейчас на объекте площадью 3,3 тысячи квадратных метров трудятся 25 человек.

В ходе ремонта в лицее обновят кровлю и фасад, установят новые входные группы, заменят коммуникации, сантехнику, окна и двери, а на территории проведут благоустройство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новой школы в Климовске. Она примет 1,1 тысячи учеников и откроется в сентябре 2025 года.