Лицей № 14 из Жуковского вошел в топ лучших школ России

Пресс-служба администрации городского округа Жуковский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Жуковский

Образовательное учреждение Жуковского попало в список рейтингового агентства RAEX. Специалисты анализировали конкурентоспособность выпускников школ.

Рейтинги RAEX делятся на две группы. В первой учреждения оценивают по конкурентоспособности, то есть по доле выпускников, успешно поступающих в ведущие высшие учебные заведения страны. Во второй группе — по количеству выпускников.

Лицей № 14 Жуковского занял 225-е место по первому параметру и 347-е — по второму. Кроме того, учреждение есть в рейтинге RAEX среди лучших школ Московской области. По первому параметру он находится на 18-й строчке, по второму — на 26-й.

Отметим, что в 2021 году учреждение уже попадало в топ-300 школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны.

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