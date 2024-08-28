Лицей № 14 из Жуковского вошел в топ лучших школ России

Рейтинги RAEX делятся на две группы. В первой учреждения оценивают по конкурентоспособности, то есть по доле выпускников, успешно поступающих в ведущие высшие учебные заведения страны. Во второй группе — по количеству выпускников.

Лицей № 14 Жуковского занял 225-е место по первому параметру и 347-е — по второму. Кроме того, учреждение есть в рейтинге RAEX среди лучших школ Московской области. По первому параметру он находится на 18-й строчке, по второму — на 26-й.

Отметим, что в 2021 году учреждение уже попадало в топ-300 школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы страны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».