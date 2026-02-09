Лицей-интернат в Радумле ждет масштабное обновление

В Радумльском лицее-интернате идет капитальный ремонт, который стремительно меняет облик здания.

Снаружи монтируется современный вентилируемый фасад, а на крыше устанавливаются новые стропила для будущей надежной кровли. Внутри полностью демонтирована старая штукатурка со стен, строители разбирают прогнившие деревянные лаги полов. Пространство готовят для современных технологий отделки.

Параллельно ведется вывоз накопившегося строительного мусора, освобождая место для чистовых работ. На месте снесенных перегородок возводятся новые стены.

Несмотря на масштаб работ, график строго соблюдается. На данный момент выполнено около 13% от общего объема, и процесс не остановится даже летом.

Коллектив лицея с нетерпением ждет первого сентября, когда дети вернутся в обновленное, теплое и современное здание. Преображение набирает темп, обещая ученикам качественно новую среду для учебы и развития.