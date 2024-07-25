Литию по погибшим в Донбассе детям отслужили в подмосковных храмах

Фото: пресс-служба УПР в МО

Во всех подмосковных храмах отслужили литию по детям — жертвам вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Поминальные службы прошли по просьбе подмосковного детского уполномоченного и благословению митрополита Крутицкого и коломенского Павла, Патриаршего наместника Московской митрополии.

Мишонова зажгла поминальные свечи в храме Гребневской иконы Божией Матери в Одинцове.

«Национализм не щадит никого не только на Донбассе. Я благодарю отца Григория, благочинного церквей Одинцовского округа, все духовенство округа и прихожан, которые молились с нами за погибших деток», — сказала Мишонова.

День памяти детей — жертв вооруженного конфликта в Донбассе утвердили в 2022 году указом главы ДНР Дениса Пушилина для увековечивания памяти о них.

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