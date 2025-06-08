Литературный вечер ко Дню русского языка прошел в Серпухове

В парке имени Олега Степанова в Серпухове состоялся литературный вечер. Мероприятие, посвященное Дню русского языка, прошло в рамках партийного проекта «Культура малой Родины».

В этот день вспоминают о Александре Пушкине, творчество которого продолжает вдохновлять многие поколения. Выдающемуся поэту исполнилось бы сегодня 226 лет.

Литературный вечер объединил молодежь Серпухова, активистов «Молодой гвардии», а также жителей округа, которые любят поэзию. Участники поделились своими любимыми стихотворениями русских классиков. На мероприятии прозвучали и музыкальные композиции.

Отметим, что такие встречи помогают жителям не только знакомиться, общаться и делиться идеями, но и способствуют укреплению связи между поколениями.

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