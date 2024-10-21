Литературный вечер к юбилею поэта Светланы Трушиной прошел в Можайске

На мероприятии собрались представители власти и общественных организаций округа, работники культуры и творческая интеллигенция, жители Можайска. Советник главы округа, депутат Василий Овчинников поздравил юбиляра и вручил цветы, подарки и почетную грамоту.

Депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова отметила, что бывший преподаватель русского языка и литературы Светлана Трушина внесла огромный вклад в воспитание подрастающего поколения. Начальник Наро-Фоминского военно-клинического госпиталя Александр Муркин рассказал собравшимся, что Светлана Трушина часто выступала с концертами в лечебном учреждении, и признался, что очень любит ее стихи.

Глава местного отделения «Союза женщин России» Елена Прокутина и певец Александр Калинин исполнили со сцены песни на стихи юбиляра. На вечере выступили давние друзья Светланы Трушиной — ансамбль «Реченька» из села Борисово, а также юные дарования из музыкальной школы Можайска.

Поэт и сама не осталась в стороне, прочитав несколько новых стихотворений, а также исполнив для гостей песню «Гори, свети, моя свеча!..».

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