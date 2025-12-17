Литературный вечер к 100-летию поэта Константина Ваншенкина прошел в Воскресенске

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф в Воскресенске к 100-летнему юбилею известного советского и российского поэта и прозаика Константина Ваншенкина прошел литературный фестиваль «Люблю я этот мир земной». Собравшимся узнали о ключевых периодах биографии и творчества выдающегося лирика.

Константин Ваншенкин вместе с супругой, известной писательницей Инной Гофф, много лет прожил в Воскресенске. В этот период он создал немало прозаических произведений и стихов.

В зале библиотеки собрались почетные гости со всего округа. Начальник управления культуры администрации Воскресенска Елена Баклушина, директор централизованной библиотечной системы Елена Барышникова, член Союза писателей и Союза журналистов России, заместитель председателя правления Московской областной организации Союза писателей России, руководитель литературного объединения «Радуга» имени Ивана Лажечникова Виктор Лысенков и другие. Они читали стихи поэта, делились воспоминаниями о личных встречах с ним и его дочерью, отмечали значение этого выдающегося человека в культурной жизни муниципалитета.

Ведущий методист отдела краеведения Елена Розанова сообщила присутствующим о появлении в Воскресенске улицы имени Константина Ваншенкина. Участники детской театральной студии «Юность» Дворца культуры «Химик» продекламировали стихи поэта.

Заведующая отделом краеведения библиотеки Елена Юрова провела экскурсию по экспозиции литературного зала. Гости увидели архивные фотографии, рукописи, личные вещи и редкие издания книг, принадлежащие семейной паре.

В конце мероприятия все желающие приняли участие в викторине «Сделано в СССР». Ее посвятили истории Воскресенска, жизни и творчеству Инны Гофф и Константина Ваншенкина.