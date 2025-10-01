Литературный конкурс на премию имени Сергея Дурылина начался в Королеве

Прием заявок на конкурс имени писателя, поэта, богослова, доктора филологических наук, профессора Сергея Дурылина стартовал в Королеве. В этом году литературное состязание посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сергей Дурылин жил и работал в Королеве с 1936 по 1954 годы. Конкурс в память о знаменитом литераторе проводится в наукограде уже 18 лет. За это время его участниками стали более тысячи человек из разных городов России — как начинающие, так и известные авторы, члены Союза писателей России и литературных объединений.

Конкурсанты будут соревноваться в номинациях «Поэзия», «Проза», «Публицистика», «Проба пера», «Юный литератор», «Краеведение», «Научно-популярная литература», «Стихи и проза для детей». Главное условие участия — иметь авторские права на представленное произведение.

Заявки и работы будут приниматься с 1 по 31 октября в библиотеке № 7 по адресу: Деловой и культурный центр «Костино», улица Дзержинского, 26, второй этаж. Итоги жюри подведет в период с 1 ноября по 1 декабря. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (498) 681-97-72.