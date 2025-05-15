Литературный фестиваль пройдет в Пушкино

Музей-заповедник «Усадьба Мураново» 24 мая превратится в центр притяжения любителей литературы, приняв фестиваль «Про Речь». В этом году он приобретет особое значение, поскольку будет приурочен к 225-летию со дня рождения поэта Евгения Боратынского.

Посетителей фестиваля ждет программа, включающая в себя встречи с современными писателями и поэтами, литературные чтения, мастер-классы и дискуссии, посвященные различным аспектам словесного искусства. В рамках фестиваля также пройдет научная конференция под названием «Прекрасно лирою своей добиться памяти людей…», посвященная жизни и творчеству Евгения Боратынского, а также состоится торжественное открытие выставки «Читателя найду в потомстве я…», представляющей экспонаты, связанные с именем поэта и его литературным наследием.

Фестиваль пройдет 24 мая в Мурановском усадебном парке. Начало мероприятия в 12:00, окончание — в 19:00.