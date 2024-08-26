Литературный фестиваль «Пильняковские чтения» прошел в Ногинске

Глуховский парк Ногинска стал площадкой проведения литературного фестиваля «Пильняковские чтения». Жители и гости Богородского округа смогли окунуться в атмосферу прошлого столетия.

Совершить путешествие в прошлое и очутиться в старинном Богородске смогли гости фестиваля «Пильняковские чтения». В те времена на этой земле жил знаменитый писатель Борис Пильняк.

В этот день было организовано более тридцати интерактивных площадок. Молодежный социальный театр «МыМъ» подготовил перформанс «Вдохновение Мастера».

Центр поддержки инициатив представил музей под открытым небом с редкими изданиями Пильняка, которые удалось найти за рубежом. Также прошла выставка ретроавтомобилей из Военно-технического музея славы Черноголовки.

Насыщенной была и программа мастер-классов: желающие могли узнать секреты краснодеревщика и техники резьбы «Татьянка». Слепить свистульку, создать своего собственного колобка из разных видов муки. Составить букет из лечебных трав, научиться писать гусиным пером, сделать народную куклу, освоить тканье на рамке. А еще гости фестиваля смогли заглянуть в купеческую и дамскую лавки, выбрать традиционные блюда на ярмарке.

На пирсе любителей поэзии ожидала литературная гостиная при участии объединения «Лира». Местные поэты подарили землякам поэтические и музыкальные произведения.

В гости к жителям Ногинска приехали друзья из Электростали с самым большим самоваром. Его высота более четырех метров, объем 750 литров. Отдыхающие наслаждались ароматным горячим напитком с вареньем по рецептам из Ликино-Дулева и литературными лакомствами начала XX века.

В этот день парк посетили около четырех тысяч человек. «Пильняковские чтения» проводились уже третий год подряд.

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