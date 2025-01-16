Литературный детский проект «Воспитание с любовью» организовали в Мытищах

Сказкотерапия «Воспитание с любовью» прошла в «Библиопространстве» библиотеки № 21 в Мытищах. Она помогла всем гостям лучше понять истории героев известных сказов и научиться слушать истории.

Гости слушали отрывки из известных сказок, наслаждались литературой и говорили на темы дружбы и добра. Благодаря таким чтениям дети имеют возможность прочувствовать и понять окружающий мир, стать более эмпатичными. Размышления о персонажах помогут ребятам осознать, как их действия влияют на других. По словам местного координатора проекта Анастасии Мартыновой, сказкотерапия может помочь детям не только вспомнить важные ценности, заложенные в сказках, но и развить их эмоциональный интеллект.

Есть и еще одна важная задача и миссия таких мероприятий — настроить навыки внимательного слушания и общения, развить воображение, креативность и эмоциональную осознанность, что важно для всестороннего развития личности ребенка.

Проект «Библиопространство» продолжит свою работу и, несомненно, привлечет новых читателей, создав комфортное пространство для творчества и обмена мыслями.