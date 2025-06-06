Литературный час «Пушкин в памяти потомков» прошел в Воскресенске

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф в Воскресенске прошел литературный час, приуроченный к 226-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Заведующая отделом краеведения Елена Юрова рассказала о главных событиях в его жизни.

Слушатели узнали о жизни в Михайловском и родовой усадьбе, годах оккупации, заминированной могиле поэта и разграбленном музее.

Большой интерес вызвала картина художника Владимира Переяславца «Групповой портрет потомков А.С. Пушкина — участников Великой Отечественной войны», созданная в 1957 году. В Великой Отечественной войне принимали участие 12 родственников поэта. Его правнуки и праправнуки были разведчиками и летчиками, воевали в партизанских отрядах, сражались за Москву, лежали в госпиталях, возвращались на передовую и дошли до Берлина.

После просмотра видеофильмов о Пушкине участники вспомнили события, связанные с именем великого поэта, и прочитали стихи.