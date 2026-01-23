Литературный час памяти Владимира Высоцкого прошел в Воскресенске

Мероприятие под названием «Я, конечно, вернусь…» состоялось в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф. Встреча посвящалась памяти артиста, поэта и музыканта Владимира Высоцкого, которому 25 января исполнилось бы 88 лет.

Заведующая отделом краеведения Елена Юрова познакомила гостей с основными вехами жизненного пути Высоцкого. Посетители увидели собранную местным краеведом и поэтом Александром Сусловым за многие годы коллекцию книг и публикаций из газет и журналов.

Поющий поэт Сергей Леонтьев исполнил любимые и знакомые многим произведения барда. Гости читали посвященные поэту и исполнителю стихи и осматривали выставку книг.

Участники мероприятия посмотрели документальный фильм «Владимир Высоцкий. Краткая биография», после чего поделились своими воспоминаниями об артисте и его творчестве.