Литературный час ко дню рождения Александра Грибоедова прошел в Воскресенске

Мероприятие под названием «Отечества великий сын» провели в центральной библиотеке имени Инны Гофф в Воскресенске. Его приурочили к 230-летию со дня рождения великого русского поэта и драматурга Александра Грибоедова.

Событие состоялось в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» и проекта «Зима в Подмосковье». Участниками стали активисты клуба «Позитив+», читатели и просто поклонники творчества писателя.

Они услышали стихи поэта и его музыкальные произведения, ознакомились с воспоминаниями современников об Александре Грибоедове, увидели фрагменты экранизаций его произведений.

К литературному часу сотрудники библиотеки также подготовили выставку раритетных изданий книг автора.

Ранее мы рассказывали о том, что библиотекаря из Воскресенска наградили за многолетний добросовестный труд.