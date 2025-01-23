Библиотекаря из Воскресенска наградили за многолетний добросовестный труд

Библиотекарь Воскресенской библиотеки № 4 Людмила Бигдаш получила почетную грамоту главы округа. Ее отметили за весомый вклад в развитие библиотечного дела.
Событие приурочили к юбилею Людмилы Валентиновны. Ранее она трудилась на посту заведующей Воскресенской городской библиотекой № 4 на протяжении 17 лет.
Ее поздравили начальник Управления культуры Елена Баклушина. Библиотекарю вручили почетную грамоту главы муниципалитета «За многолетний добросовестный труд и весомый вклад в развитие библиотечного дела на территории городского округа Воскресенск».
«Желаем Людмиле Валентиновне долгие годы оставаться душой коллектива и передавать свой бесценный опыт молодому поколению библиотекарей», — сказала Елена Баклушина.
Ранее мы рассказывали о том, что в Воскресенске состоялась презентация сборника легенд о муниципалитете.
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