Библиотекаря из Воскресенска наградили за многолетний добросовестный труд

Библиотекарь Воскресенской библиотеки № 4 Людмила Бигдаш получила почетную грамоту главы округа. Ее отметили за весомый вклад в развитие библиотечного дела.

Событие приурочили к юбилею Людмилы Валентиновны. Ранее она трудилась на посту заведующей Воскресенской городской библиотекой № 4 на протяжении 17 лет.

Ее поздравили начальник Управления культуры Елена Баклушина. Библиотекарю вручили почетную грамоту главы муниципалитета «За многолетний добросовестный труд и весомый вклад в развитие библиотечного дела на территории городского округа Воскресенск».

«Желаем Людмиле Валентиновне долгие годы оставаться душой коллектива и передавать свой бесценный опыт молодому поколению библиотекарей», — сказала Елена Баклушина.

Ранее мы рассказывали о том, что в Воскресенске состоялась презентация сборника легенд о муниципалитете.