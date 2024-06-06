Литературные встречи прошли в колледже «Энергия» к юбилею Пушкина

В учебных заведениях колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском провели праздничные мероприятия к 225-летию Александра Пушкина. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В библиотеках колледжа организовали литературные гостиные, где участники могли узнать о биографии Пушкина, интересных фактах его жизни и творчества. Прошли открытые классные часы, где студенты обсудили значимость произведений поэта и его вклад в русскую литературу.

В балашихинском подразделении колледжа преподаватель русского языка и литературы провел специальный урок, посвященный адресатам любовной лирики Пушкина. Студенты ногинского центра «Энергия» приняли участие в марафоне, читая стихи и инсценировав знаменитые произведения.

Активные студенты получили награды за участие в мероприятиях. Администрация колледжа поблагодарила преподавателей и организаторов за проведение праздничных мероприятий.

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