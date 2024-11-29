Литературное объединение «Лира» в Ногинске отметило 25-летие

В Районном Доме культуры прошел торжественный вечер к 25-летию литературного объединения «Лира». Со сцены звучали музыкальные поздравления и поэтические посвящения от творческих коллективов и юных талантов.

Прозвучали поздравления и от Московской областной организации Союза писателей России, председателя правления Сергея Сергеевича Антипова, а также от администрации Богородского округа.

«Сколько прекрасных произведений за это время было написано. А сколько еще есть неизданного и в умах наших писателей и поэтов. От души поздравляю вас с этим прекрасным юбилеем. Желаю всем здоровья, мира и больших творческих успехов на 26 году нашего совместного труда и далее в века», — сказал заместитель главы администрации Богородского городского округа Сергей Пастухов.

«Лира» сумела объединить все возрастные категории — от ветеранов до совсем еще юных, но подающих надежду ребят. Общее число участников постоянно растет и на сегодняшний день составляет более 30 человек. Многие за эти годы выпустили собственные книги и поэтические сборники. Участники литературного клуба являются лауреатами и дипломантами областных и всероссийских конкурсов.

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