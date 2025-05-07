Литературно-музыкальный вечер к 80-летию Победы прошел в Воскресенске

Гостям вечера рассказали о творчестве поэтов, создававших песни военных лет. Поэты-песенники писали для солдат, для простых людей, живущих войной. Они умели несколькими строчками передать всю глубину человеческих чувств и трагедию войны. Строки песен говорят о жизни и смерти, о дружбе и предательстве, о любви и ненависти.

Депутат окружного совета Максим Дорошкевич напомнил, что всего через пару дней мы будем отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. «Это событие имеет особое значение для каждого россиянина, поскольку именно благодаря подвигу наших дедов и прадедов мы живем в мирное время», — сказал Дорошкевич.

Солисты дома культуры «Красный горняк» исполнили хорошо известные и любимые песни «В землянке», «Синий платочек», «Журавли» и другие. Зрители тепло встречали артистов аплодисментами и подпевали.