Литературно-музыкальную композицию показали у Вечного огня в Можайске

В честь 794-й годовщины города Можайска 22 мая состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого была представлена литературно-музыкальная композиция «Мой город — моя гордость». В этот знаменательный день солист и руководитель коллектива «Президент-концерт» Денис Протасевич вместе с танцевальным ансамблем «Калинка» исполнили музыкальное произведение «Сын земли Можайской», в котором ярко выразили свою любовь к родному городу.
Среди почетных гостей праздника — Глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, городской прокурор Даниил Гаврилов, депутат Совета депутатов Можайского муниципального округа Василий Овчинников и почетный гражданин города Тамара Луговцова.
Участники мероприятия почтили память героев, отдавших жизни за Родину, минутой молчания и возложили цветы к мемориалу Вечный огонь. Этот трогательный момент стал символом единства прошлого и настоящего и стал завершением праздничной программы.
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