Литературно-музыкальную композицию показали у Вечного огня в Можайске

В честь 794-й годовщины города Можайска 22 мая состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого была представлена литературно-музыкальная композиция «Мой город — моя гордость». В этот знаменательный день солист и руководитель коллектива «Президент-концерт» Денис Протасевич вместе с танцевальным ансамблем «Калинка» исполнили музыкальное произведение «Сын земли Можайской», в котором ярко выразили свою любовь к родному городу.