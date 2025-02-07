Литературная встреча ко Дню российской науки пройдет в Лобне 8 февраля

В городском округе Лобне продолжается VII фестиваль семейного чтения. В Центральной библиотеке 8 февраля пройдет литературная встреча «Зимняя академия», посвященная Дню российской науки.

Жителей Лобни приглашают на литературное мероприятие, гостями которого станут: п редставитель науки, специалист в области точных дисциплин, член союза писателей России и союза писателей европейских стран Александр Крохин и диакон русской православной церкви, профессиональный художник, мастер мозаичного искусства Дмитрий Котов. Собравшиеся побеседуют на тему: «Легенда у нас дома».

Мероприятие пройдет 8 февраля в 14:00 по адресу: город Лобня, улица Чехова, дом № 5. Чтобы принять участие, необходимо записаться по телефону: 8 (926) 842 70 39.

Напомним, что следующая встреча VII Фестиваля семейного чтения, сказочная перезагрузка «Снежная королева», пройдет 9 февраля в 14:00. А 15 февраля в 14:00 горожан приглашают на закрытие фестиваля.