Литературная игра по сказкам Пушкина прошла в Воскресенске

Мероприятие приурочили к Пушкинскому дню России. В игре «Как у наших у ворот сказка Пушкина живет» участвовали ученики шестого класса средней школы «Вектор».

Школьникам рассказали о творческом пути и богатейшем наследии гения русской поэзии. Ребята отвечали на вопросы викторины, вспоминали пословицы и поговорки, щедро рассыпанные в сказках Пушкина, детали сюжетов, имена героев. В завершение литературной игры участникам мероприятия прочитали отрывок из поэмы «Руслан и Людмила».

На встрече присутствовали почетные гости — глава депутатского объединения «Единая Россия» в окружном совете Сергей Слепов и депутат Геннадий Коротеев.

Мероприятие состоялось в рамках цикла «Успех V единстве поколений» партии «Единая Россия» и федерального партийного проекта «Культура малой Родины».