Липы и сирень высадили в Наташинском парке в Люберцах

В Наташинском парке в Люберцах высадили 100 лип и 30 кустарников сирени. Посадки состоялись в рамках экологической акции «День в лесу. Сохраним лес вместе».

«День в лесу. Сохраним лес вместе» — акция правительства Московской области, организованная совместно с региональным Комитетом лесного хозяйства.

«Как и обещали жителям, сегодня высадили деревья и кустарники в Наташинском парке. С бойцами СВО и их семьями, общественниками, школьниками, депутатами „Единой России“, активистами „Молодой Гвардии“ и инициативными люберчанами высадили 100 лип и 30 кустарников сирени», — отметил глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Волков.

Акция проходит с 13 по 29 сентября по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. За этот период в Люберцах высадят 400 саженцев лип, рябин и кленов, а также более 1300 кустарников сирени, барбариса, дерена, пузыреплодника, спиреи, чубушника, жасмина. Активисты «Молодой гвардии» провели мастер-класс по посадке микрозелени. Помимо этого, прошел фестиваль «Люберецкий экобум», на котором собрали девять тонн макулатуры и шесть тонн старой электрики.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».