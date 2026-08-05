Линию наружного освещения протяженностью 250 метров открыли в Люберцах

В поселке Красково городского округа Люберцы завершили строительство новой линии наружного освещения. Она появилась на улице Карла Маркса — от ГСИ вдоль Егорьевского шоссе.

Построить линию освещения главу городского округа Люберцы Владимира Волкова попросили жители во время одной из встреч в формате выездной администрации.

«Это участок с интенсивным пешеходным движением. Скоро световой день станет короче, поэтому было важно выполнить работы как можно быстрее. Специалисты построили линию протяженностью 250 метров, установили восемь опор и смонтировали десять светильников. Всего за три года в округе осветили 40 улиц и заменили почти 7,5 тысячи устаревших светильников», — отметил Владимир Волков.

Руководитель общества инвалидов в Краскове Светлана Васильева поблагодарила администрацию за оперативное решение вопроса.

«Модернизация уличного освещения — важная часть президентского проекта „Инфраструктура для жизни“. Его цель — комплексное развитие населенных пунктов и создание комфортной и безопасной среды для жителей», — подчеркнула Светлана Васильева.

До конца года в городском округе Люберцы планируется построить еще 13 линий наружного освещения, заменить 24 шкафа управления и 1 150 устаревших светильников на современные светодиодные.

Полный адресный перечень объектов опубликован на официальном сайте администрации городского округа Люберцы.