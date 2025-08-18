Линию наружного освещения проложат в Томилинском лесопарке в Люберцах

По государственной программе «Формирование комфортной городской среды» в городском округе Люберцы продолжается благоустройство Томилинского лесопарка. Руководитель муниципалитета Владимир Волков проверил, как проходят работы про прокладке линий наружного освещения.

По словам Владимира Волкова, сейчас специалисты также обустраивают тропиночную сеть и устанавливают навесы.

«В лесопарке появятся зона тихого отдыха с лавочками, детский игровой комплекс для детей младшего и среднего возрастов, спортплощадка, а также площадки для занятий воркаутом и для выгула домашних животных, хозблок для размещения администрации парка, хранения инвентаря и техники, всесезонный универсальный павильон, в том числе для проката спортинвентаря. Помимо этого, в парке оборудуют санузел, комнату матери и ребенка», — отметил Владимир Волков.

Глава Люберец также добавил, что на всей территории Томилинского лесопарка установят видеонаблюдение. Завершат благоустройство общественного пространства осенью текущего года.