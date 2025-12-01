Линии освещения восстановили на дорогах еще в 10 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора отремонтировали светильники на дорогах еще в 10 округах Подмосковья. Фонари восстановили в Пушкино, Реутове, Ступине и других муниципалитетах.

Как рассказали в областном Минтрансе, освещение восстановили на Центральной улице в Пушкино, Транспортной улице в Реутове, улице Антипова в Егорьевске, улице Горького в Ступине, Новоегорьевском шоссе в Котельниках и Болшевской эстакаде в Королеве.

Работы также провели в деревнях Нижнее Мячково, Семенково, в селе Федоскино и в поселке городского типа Томилино.

«Неработающие или некорректно работающие линии наружного освещения могут создавать аварийные ситуации и приводить к возникновению дорожно-транспортных происшествий», — отметили в ведомстве.

Специалисты регулярно обследуют дороги Подмосковья, чтобы вовремя выявить поломки и провести ремонт.