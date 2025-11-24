Линии освещения построили на улице Максима Горького в поселке Черусти

Современную систему освещения установили на улице Максима Горького в поселке Черусти. На двухкилометровой дороге появилось 82 опоры, на каждой из которых 97 энергоэффективных светильников.

Улица проходит вдоль железной дороги. Долгое время на ней не было освещения. Вечером жители испытывали большие неудобства, рискуя споткнуться или попасть в неприятную ситуацию, а водители могли не заметить препятствия на дороге.

Теперь, благодаря региональной программе «Светлый город» на дороге появились современные и яркие фонари. Проект направлен на устранение всех неосвещенных участков и строительство новых линий.

«Это часть более широкой инициативы по благоустройству, направленной на повышение комфорта и безопасности для миллионов жителей Подмосковья. Программа финансируется из регионального бюджета и включает современные технологии, чтобы освещение было не только функциональным, но и экономичным», — пояснили в министерстве благоустройства.

Новое освещение повысит безопасность для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов.