Линии освещения отремонтировали на дорогах еще в 10 округах Подмосковья

В 10 городских и муниципальных округах Подмосковья дорожные службы привели в порядок линии освещения. Специалисты «Мосавтодора» восстановили работу неисправных светильников и сетей в рамках зимнего содержания дорог.

В городской черте ремонт затронул пять участков. Линии освещения восстановили на Первомайской улице в Ивантеевке, проспекте Мира во Фрязине, Набережной улице в Солнечногорске, улице Антипова в Егорьевске и на Московском шоссе в Серпухове.

В малых населенных пунктах работы провели на шестом километре Пятницкого шоссе в поселке Отрадное, на Объездной дороге в поселке Сосновый Бор.

Также освещение восстановили на дорогах в деревне Бакланово, деревне Костомарово и деревне Тарбушево.

Специалисты еженедельно проверяют состояние дорожных элементов. Это необходимо, чтобы поддерживать в порядке все элементы, от которых зависит безопасность движения: освещение, светофоры, знаки и искусственные неровности.