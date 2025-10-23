Линии освещения на дорогах отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора восстановили освещение на дорогах еще в 10 округах Подмосковья. Работы провели в Ступине, Солнечногорске, Балашихе и других муниципалитетах.

Как рассказали в областном Минтрансе, работы провели на Обуховской улице в Солнечногорске, Колхозной улице в Ступине, Рязанской улице в Егорьевске, Новомилетском шоссе в Балашихе, проспекте Пацаева в Долгопрудном, Центральной улице в Пушкино и улице Ленина в Подольске, а также на Тарасовской улице в деревне Коргашино, Рогачевском шоссе в деревне Удино и 33-м километре Каширского шоссе в деревне Горки.

«Неработающие или некорректно работающие линии наружного освещения могут создавать аварийные ситуации и приводить к возникновению дорожно-транспортных происшествий», — отметил в министерстве.

Дороги региона регулярно обследуют, чтобы выявить дефекты и оперативно провести ремонт. Особое внимание уделяют светофорам, ограждениям, знакам и освещению.