Ликино-Дулево получит федеральный грант на благоустройство парка «ЛиАЗ»

Город Ликино-Дулево стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.

Федеральный грант за победу в конкурсе позволит благоустроить парк «ЛиАЗ» в два этапа. Площадь первого этапа составляет 2,35 гектара, второго — 1,4 гектара. На территории запланировано открытие кафе «Луноход», книжного двора с летним кинотеатром и летней веранды библиотеки для спокойного отдыха.

Проект предусматривает также открытие зоны коворкинга, прокат сезонного инвентаря, установку столов для пинг-понга.

Для младших детей сделают игровую площадку с песочницей и места для рисования. Для старших создадут школьный амфитеатр и площадки для выступлений.

Во время второго этапа благоустройства в парке установят мостки с историей завода «ЛиАЗ» и высадят дождевые сады. Появится площадка для выгула собак.

Сумма выделенного гранта составила 90,2 миллиона рублей.

Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что победа в конкурсе по благоустройству — результат общей работы. Он поблагодарил Минстрой России за поддержку подмосковных проектов и особо отметил жителей, которые голосуют за объекты благоустройства и гуляют по новым местам отдыха.

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