Лифтостроительный завод в Серпухове направит 300 млн рублей на внедрение ИИ

Серпуховский лифтостроительный завод, входящий в ГК «Садовое кольцо», планирует запустить программу цифровой трансформации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В ближайшие месяцы предприятие начнет внедрять решения на основе искусственного интеллекта, чтобы улучшить качество продукции, надежность поставок и эффективность производства.

«Серпуховский лифтостроительный завод уже обладает современной производственной базой и выпускает широкий ассортимент пассажирских, грузовых и специализированных лифтов. Компания инвестирует 300 миллионов рублей в автоматизацию производства и внедрение искусственного интеллекта», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ожидается, что использование ИИ поможет снизить незапланированные простои, уменьшить количество дефектов, ускорить обработку заказов, а также повысить общую операционную эффективность. На первом этапе проект сосредоточится на предиктивном обслуживании оборудования, что позволит заранее прогнозировать возможные поломки и оптимизировать графики технических работ.

Параллельно на производственных линиях появятся системы автоматического контроля качества с помощью технологий компьютерного зрения, которые помогут выявлять дефекты на ранних стадиях и сокращать брак. Генеральный директор завода Геннадий Перегудов отметил, что искусственный интеллект не заменит людей, а станет инструментом, который позволит специалистам сосредоточиться на сложных и творческих задачах. По его словам, внедрение этих технологий повысит надежность лифтов, сократит рутинную работу и создаст новые рабочие места для сотрудников с цифровыми навыками.