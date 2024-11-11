Депутат Мособлдумы поздравил семью из Люберец с 50-летием брака

В этом году Семен Вульфович и Лидия Дмитриевна Белкины отметили золотую свадьбу. Полвека назад они сказали друг другу «да», и с тех пор вместе прошли через все жизненные испытания, сохраняя теплоту и взаимное уважение. За эти годы семья накопила немало воспоминаний и эмоций, но в их сердцах навсегда остались самые светлые моменты.

На празднике супругам вручили цветы, памятные подарки и новое свидетельство о браке. С приветственными словами выступила Лидия Антонова, подчеркнув, что Белкины служат достойным примером для молодежи. В семье царит гармония, уважение и любовь, что делает их особенными в глазах окружения. Поздравление супругам также передал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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