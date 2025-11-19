Лидеры движения «Волонтеров Подмосковья» прошли интенсив в Мытищах

Образовательные мастер-классы для амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья» прошли 15 ноября в молодежном центре «Импульс». Прокачать профессиональные навыки и получить статус сертифицированных лидеров приехали сто лучших представителей из разных уголков Московской области.

Организатор образовательной программы для амбассадоров движения Никита Анучин отметил, что комплексная программа обучения получилась по‑настоящему полезной. Участники смогли освоить уникальную методику «Звезда мотивации», приняли участие в занятиях по самопрезентации для подростковой аудитории, а также в мастер-классах по продвижению волонтерского движения в социальных сетях.

Участник интенсива Александр Ефремов из Реутова рассказал, что для него это мероприятие оказалось полезно тем, что он смог получить новые навыки и знания о своей любимой работе, которую проделывал каждый день со своей командой. Главной наградой для всех участников стал официальный статус сертифицированных лидеров.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что волонтеры в Мытищах — это огромная движущая сила доброты, которую администрация всегда поддерживает, а добровольчество сможет объединить людей, которые хотят внести свой вклад в общее дело.