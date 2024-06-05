Лидеров выборки вторсырья определили на подмосковных КПО «Нева» и «Восток»

Лидеров выборки вторсырья определили на подмосковных комплексах по переработке отходов «Восток» и «Нева». В их число вошли: ПЭТ тара-микс, ПЭТ прозрачный, картон, тетрапак и черная пленка.

Сбор и сортировка отходов проходит в штатном режиме более чем по 40 компонентам. Так, до 70% отходов идет на переработку, около 15% — на вторсырье, 30% компостируется в техногрунт, а 25% направляется на топливо из отходов.

Отмечается, что производственная программа предупредительного ремонта и ТО всего оборудования комплексов проходит по графику в установленные сроки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что жителей оповестят о графиках отключения воды этим летом. За теплый сезон специалисты проверят 120 километров теплосетей.

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