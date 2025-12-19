Личный прием жителей по вопросам ЖКХ провели в администрации Мытищ

Заместитель главы округа Мытищи Александр Хаюров обсудил несколько тем жилищно-коммунального хозяйства с жителями. Подобные встречи могут помочь лучше понять проблему, услышав ее от заявителя.

Рассмотрели на приеме вопросы жителей, по содержанию общего имущества многоквартирных домов и прилегающих территорий, деятельности управляющих организаций и функционированию систем отопления и водоснабжения в многоквартирных домах.

Результатом приема стали подробные разъяснения по всем озвученным темам. Обращения жителей, которые потребуют дополнительной проверки, взяты на контроль и направлены в профильные организации для дальнейшего рассмотрения.

Вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства зачастую требуют особого контроля, который должны обеспечивать службы округа и управляющие компании, поэтому необходимо получив задачу от заявителя, понять, кто обязан исполнить ее качественно и в кратчайшие сроки.