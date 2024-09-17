Председатель окружного Совета депутатов в Мытищах встретился с жителями

Жители смогли обратиться с просьбами и вопросами к председателю Совета депутатов городского округа Мытищи. Вопросы и просьбы взяли на контроль.

Прием граждан провел в местной общественной приемной партии «Единая Россия» председатель Совета депутатов городского округа Мытищи второго созыва Андрей Гореликов. Жительница Мытищ Галина пришла прием с вопросом по мошенническим действиям. Она рассказала о том, что стала жертвой мошенников и материально пострадала.

Андрей Гореликов выслушал женщину и задал вопросы, чтобы более детально понять ситуацию и выразил готовность помочь Галине в решении ее проблемы, пообещав предпринять действия для недопущения подобных случаев в будущем.

Приемы граждан проводятся регулярно, позволяя эффективно решать возникающие вопросы и проблемы.

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