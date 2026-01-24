Личный прием граждан прошел в Мытищах

На личном приеме представители администрации разбирали вопросы ремонта, шума и уборки территорий. Все обращения взяты на контроль, а по сложным случаям запланированы выезды на места.

Заместитель начальника территориального отдела № 8 Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Алексей Рошак и заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров выслушали обращения жителей. Встреча прошла в формате открытого диалога.

Жители поднимали проблемы содержания домов, уборки снега на придомовых территориях, протечек кровли и шума. По каждому вопросу приглашались представители профильных подразделений администрации и ресурсоснабжающих организаций.

Например, житель Мытищ Вадим М. пожаловался на громкий шум из мясного магазина на первом этаже многоквартирного дома. После обсуждения решили организовать выездную проверку силами управления.

Все заявки взяты на контроль. По темам, которые требуют дополнительного изучения, назначили даты выездных встреч.