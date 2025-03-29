Личный прием бизнес-омбудсмена Подмосковья Натальи Чудаковой прошел в Балашихе

Встречу с исполняющей обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Натальей Чудаковой посетили шестеро бизнесменов из Балашихи. Основными темами личного приема стали налогообложение, энергоснабжение и услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Наталья Чудакова дала разъяснения по каждой из поднятых тем. Она подчеркнула важность подобных личных встреч с представителями малого и среднего бизнеса для поддержания устойчивой, понятной и справедливой деловой среды в Подмосковье. На таких мероприятиях предприниматели могут задать все интересующие вопросы напрямую и оперативно решить возникшие проблемы.

Бизнес-омбудсмен Наталья Чуракова взяла на контроль все полученные на встрече в Балашихе обращения до полной их проработки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на поддержку бизнеса в Подмосковье по госпрограмме направят свыше 20 миллиардов рублей.