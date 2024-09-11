Личную коллекцию экспонатов искусствоведа Миловидова подарят музею в Мытищах

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Мытищинскому историко-художественному музею передадут коллекцию произведений искусствоведа Льва Миловидова. Заслуженный деятель искусств России называет ее «Малой Третьяковкой».

Торжественная передача художественных экспонатов коллекции искусствоведа Льва Миловидова состоится в залах Мытищинского историко-художественного музея 13 сентября в 12:00. Выставку учреждения пополнят работы известных российских художников: Виталия Миронова, Евгения Долгачева, Вадима Петрова, Владимира Потемкина, Вениамина Воробьева и других.

Горожане и гости Мытищ смогут посмотреть обновленную экспозицию 14 и 15 сентября.

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