Личное первенство по плаванию прошло в Дзержинском округа Люберцы

В бассейне «Лазурный» лицея № 6 «Парус» состоялось личное первенство города Дзержинский городского округа Люберцы по плаванию. Соревнования прошли 30 октября и собрали свыше 100 юных спортсменов.

Тренер по плаванию спортшколы «Орбита» Роман Аносов сообщил, что среди участников — воспитанники секции плавания лицея № 6, спортивной школы «Орбита» и школы плавания World swim. Соревнования проходили в пяти возрастных группах.

Спортсмены вышли на дистанции 100 и 50 метров, которые преодолевали на спине, баттерфляем, брассом и вольным стилем. Также в программе было комплексное плавание на 100 и 200 метров.

По итогам соревнований, победители и призеры были отмечены грамотами.

Некоторые из участников выполнили нормативы на присвоение спортивных разрядов: воспитанники «Орбиты» Василиса Рюмкова и Егор Старцев сдали на III юношеский и II юношеский соответственно. Ребята занимаются под руководством тренера Романа Аносова.